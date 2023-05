Die grünste Kraft in Tübingen, quasi das kommunale Start-up in Sachen Ökologie, hält weiterhin zu Boris Palmer. »Wir stehen bei aller Kritik zu unserem Oberbürgermeister und seiner Klimapolitik«, sagt Bruno Gebhart vom Vorstand der Alternativen Liste (AL). Sicherlich sei es eine richtige Entscheidung von Palmer, sich psychologische Hilfe zu holen und eine einmonatige Auszeit zu nehmen. Denn immer wieder habe der Oberbürgermeister in kontroversen Situationen die Kontrolle über sich verloren.