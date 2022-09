An einer Universität der US-Ostküstenstadt Boston ist eine Paketbombe explodiert und dadurch ein Angestellter an den Händen verletzt worden. Die örtliche Polizei wurde am Dienstagabend alarmiert, nachdem die Paketbombe in der Northeastern University explodiert war. Der 45 Jahre alte Angestellte trug »leichte Verletzungen« an der Hand davon und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.