Bothenheilingen in Thüringen Großbrand nach Gasexplosion – sechs Verletzte

Die Löscharbeiten dauerten am Abend noch an – Stunden nach Ausbruch des Feuers. Ermittler schätzten den Sachschaden auf mehrere Millionen Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zunächst zu einem technischen Defekt an einer Maschine in einer Tischlerei. Wenig später explodierte dann ein Gasbehälter. In ersten Meldungen der Polizei war noch von einem Treibstofftank die Rede gewesen. Inwieweit die beiden Ereignisse im Zusammenhang standen, ist bisher unklar.