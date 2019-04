In einer Mine in Botswana ist einer der größten bisher bekannten Diamanten gefunden worden. Der Edelstein, der in der Karowe-Mine im Nordosten des Landes gefunden wurde, sei etwa so groß wie ein Tennisball und wiege gut 350 Gramm, teilte das Bergbauunternehmen Lucara Diamond mit.

Im Bezug auf die Reinheit hat der 1758-Karat-Stein aber nicht die beste Qualität. Dementsprechend dürfte er einen im Vergleich geringen Preis erzielen. Ein erstklassiger Edelstein aus Lesotho mit 910 Karat war im vergangenen Jahr für 40 Millionen Dollar verkauft worden.

Im Dezember des vergangenen Jahres war in Kanada der größte in Nordamerika jemals gefundene Diamant präsentiert worden. 552 Karat hat der Stein aus einer Diamantenmine knapp 220 Kilometer südlich des Polarkreises.

Der größte bislang dokumentierte Diamant war 1905 im südafrikanischen Cullinan bei Pretoria gefunden worden. Der 3106 Karat schwere Stein wurde zerteilt und gehört zu den britischen Kronjuwelen.