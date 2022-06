Übers Wochenende kämpften Feuerwehr und Bundeswehr in Treuenbrietzen, 50 Kilometer südlich von Potsdam, gegen die Flammen. Am Boden mit Schlauch und Löschfahrzeugen, in der Luft mit Hubschraubern. Wechselnde Winde fachten das Feuer bei großer Hitze und Trockenheit immer wieder an.

»Ich musste erst mal lüften«

Auch Elfriede Kuring war betroffen. Sie wohne seit 1939 in Frohnsdorf, sagt sie, und habe alles so ähnlich schon einmal erlebt. Beim Brand im Jahr 2018 sei sie in Treuenbrietzen in der Sporthalle gewesen. 400 Hektar Wald brannten damals, dieses Mal sind es weniger als die Hälfte.