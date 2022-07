3 / 26

Schutzschirm

In Peking hat sich eine Frau einen Regenschirm aufgespannt, um bei ihrem Weg durch ein Geschäftsviertel Schatten zu finden. Wie in vielen anderen Gegenden der Welt herrschten in der chinesischen Hauptstadt in dieser Woche ungewöhnlich hohe Temperaturen. In China wurden in einigen Orten die Luftschutzbunker geöffnet, damit Menschen dort etwas Abkühlung finden konnten. Die Temperaturen haben in weiten Teilen des Landes alle Rekorde übertroffen, während zugleich viele Gebiete mit Überschwemmungen kämpfen.