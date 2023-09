Brand in Asylbewerberunterkunft in Trittau Tatverdächtiger Bewohner ist in Haft

Nach dem Brand in einer Obdachlosen- und Asylbewerberunterkunft in Trittau im Kreis Stormarn ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung gegen einen Bewohner. Weil Fluchtgefahr bestehe, habe das Amtsgericht Lübeck bereits am Sonntag Haftbefehl erlassen. Dies teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war am Samstag festgenommen worden.