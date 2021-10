Möglicherweise Anschlag Brand lässt in 15.000 Berliner Haushalten den Strom ausfallen

Feuerwehr und Polizei sind in der Nacht zu einem Feuer an einer Bahnstrecke in Prenzlauer Berg ausgerückt. In vielen Häusern fiel der Strom aus. Es könnte sich um einen Anschlag handeln.