Brand in Düsseldorfer Klinik Fahnder gehen von fahrlässiger Brandstiftung aus

Ein Feuer in einer Klinik in Düsseldorf hat am späten Montagabend zum Tod eines Patienten geführt. Der 77-Jährige starb an einer Rauchvergiftung. 19 weitere Menschen wurden verletzt.

Brandsachverständige und Ermittler schließen derzeit einen technischen Defekt als Ursache aus. Die Behörden ermittelten wegen Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung, hieß es in einer Pressemitteilung der Polizei.

Tatverdächtig ist ein 83-jähriger, schwer demenzkranker Mann, der in dem Zimmer untergebracht war, in dem das Feuer ausbrach. Der Mann wurde verletzt. Das Todesopfer befand sich der Polizei zufolge in einem anderen Zimmer.

Aufgrund seines allgemeinen Gesundheitszustands könne der 83-Jährige derzeit nicht befragt werden, so die Polizei weiter. Die Ermittlungen dauern an.