In Brandenburg hat ein 13-Jähriger eine Granate gefunden und mit nach Hause genommen. Wie die Polizei in Frankfurt an der Oder mitteilte , entdeckte der Jugendliche die Gewehrsprenggranate am Dienstagabend in der Nähe eines Sees unweit von Berlin. Seine Eltern waren sich laut Polizei der Gefährlichkeit des Fundes »sofort bewusst« und kontaktierten die Beamten.