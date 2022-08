Im Fall des Fischsterbens in der Oder gibt es vorsichtige Entwarnung: »Die akute Krisenlage ist vorbei«, sagte Umweltminister Axel Vogel (Grüne) im Umweltausschuss des Brandenburger Landtags in Potsdam. Die Werte für Sauerstoff und Chlorophyll seien rückläufig und entwickelten sich in Richtung der Normwerte. »Wir haben auch jetzt seit einigen Tagen keine toten Fische mehr zu verzeichnen.«