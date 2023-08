Nun ist das DDR-Museum in Döberitz Geschichte. Bei einer Auktion des Berliner Auktionshauses Historia gingen am Samstag in Berlin und im Netz Fahrzeuge, Spielzeug und Alltagsgegenstände weg. Vor allem ein Fahrzeug war dabei begehrt: Den besten Zuschlag habe ein Barkas Krankentransport für 18.000 Euro gebracht, sagte Kunsthistorikerin Christina Schulze vom Auktionshaus.