Patrouillenfahrt im Walbrandgebiet von Brandenburg.

Steve Schnackertz, Zugführer Amt Temnitz

»Das ist schon quasi aufm Feld, oder?«

Ronny Neupert, Stellv. Stadtbrandmeister Falkenberg

»Das ist schon auf dem Feld.«

Steve Schnackertz, Zugführer Amt Temnitz

»Kommst du den Weg hier drauf, oder ist das zu weich? «

Ronny Neupert, Stellv. Stadtbrandmeister Falkenberg

»Das ist schon im nächsten Wald drin.«

Steve Schnackertz, Zugführer Amt Temnitz

»Und da ist das Dorf? «

Ronny Neupert, Stellv. Stadtbrandmeister Falkenberg

»Da ist das Dorf.«

Steve Schnackertz, Zugführer Amt Temnitz

»Ach du scheiße. Ach du kacke.«

Ronny Neupert, Stellv. Stadtbrandmeister Falkenberg

»Also, wenn die jetzt hier einen Angriff fahren mit Rohr, dann kriegen die das gehalten.«

Angriff auf die Flammen. Seit Tagen wütet das Feuer in den Wäldern von Brandenburg. Zeitweise auf einer Fläche von bis zu 1200 Fußballfeldern. Ronny Neupert und seine Kollegen entdecken einen Brandherd auf einem Maisfeld, der das nahegelegene Dorf Kötten bedroht. Gelingt es ihnen, das Feuer zu löschen?

Ronny Neupert, Stellv. Stadtbrandmeister Falkenberg

»Da geht jetzt ein kleiner Hochwald ab, wenn der nicht gestoppt wird, dann ist der weg.«

Zwei Stunden zuvor: Ronny Neupert ist wie seine Kollegen seit sieben Uhr im Einsatz. Zeit für eine Kaffeepause findet der 42-jährige Familienvater kaum. Und so geht das seit Tagen.

Ronny Neupert, Stellv. Stadtbrandmeister Falkenberg

»Ich selbst bin aktuell im Urlaub eigentlich, die Familie macht jetzt allein Urlaub. Das sind so die Entbehrungen. Wenn da die Familie nicht dahintersteht, dann wird es schwierig, das auszuüben.«

Neupert ist Feuerwehrmann aus Familientradition und hier im südbrandenburgischen Falkenberg aufgewachsen. Der ortskundige Brandmeister koordiniert mehrere Teams, die aus ganz Deutschland zur Unterstützung für den Großeinsatz gekommen sind.

Ronny Neupert, Stellv. Stadtbrandmeister Falkenberg

»Das geht definitiv an die Substanz, vor allem in Hinblick auf das, was uns noch bevorsteht. Und das wird sich sicherlich noch die nächsten fünf bis sieben Tage hinziehen.«

Die Berufsfeuerwehr stellt nur einen Bruchteil der Kräfte in Brandenburg, mehr als 97 Prozent besteht hier aus Freiwilligen, auch aus anderen Bundesländern. Gut 350 Feuerwehrleute sind am Mittwochnachmittag in Falkenberg im Einsatz. Was heute noch bevorsteht, erfährt Neupert in einer Lagebesprechung mit anderen Zugführern kurz vor dem Brandgebiet.

Bald steht fest: Es geht auf Patrouillenfahrt. Gemeinsam mit zwei Kollegen aus den Gemeinden Temnitz und Fehrbellin erkundet Neupert die Lage im Wald. Schnell stößt die Gruppe auf erste Brände, die dem Aufklärungsteam den Weg versperren.

Cornelius Voyé, Zugführer aus Fehrbellin

»Hier kommt das jetzt raus.«

Steve Schnackertz, Zugführer Amt Temnitz

»Hier kommt das jetzt raus, aber das Schlimme ist, hier läuft das jetzt komplett weiter. Hier ist es nicht so schlimm, hier läuft das ja irgendwann aufs Schwarze.«

Dass sich ein Feuer so schnell ausbreitet, hat Brandmeister Neupert noch nicht erlebt. Mehr als 500 Hektar Land sind mittlerweile davon erfasst. Das Feuer erreichte fast die Stadt Falkenberg, ein Schweinemastbetrieb brannte ab, sieben Feuerwehrleute wurden in den letzten Tagen verletzt.

Nun entdeckt Neupert den Brand auf dem Maisfeld, der das Dorf Kötten bedroht. Weitere Einsatzkräfte kommen. Erneute Lagebesprechung.

Ronny Neupert, Stellv. Stadtbrandmeister Falkenberg

»Dann würde ich aber sagen: Von hier aus und da hinten rein, da sind wir… Gleich hier rein, über den Acker drüber und über die Flanke anfahren.«

Jetzt fehlt noch das Wichtigste: Wasser zum Löschen.

Ronny Neupert, Stellv. Stadtbrandmeister Falkenberg

»Super, soll dann auch da reinfahren… So, das 18.000-Liter-Fass ist auf dem Weg und die Scheibenegge auch.«

Das 18.000-Liter-Fass ist eigentlich ein Güllewagen – gefahren von einem Bauern aus der Region, der ebenfalls bei der Feuerwehr ist. Man kennt sich. Letzte Instruktionen.

Ronny Neupert, Stellv. Stadtbrandmeister Falkenberg

»Und auf jeden Fall hier flankierend rein.«

»Ich muss auch gucken, wie der Wind jetzt geht, weil, der kommt ja aus der Richtung und je nachdem habe ich auch Wurfweite.«

Und dann fährt das rollende Wasserfass los – quer durchs Feld, Richtung Feuer. Es wirkt wie ein aussichtsloser Kampf. Die 18.000 Liter löschenden Brand nicht, verlangsamen aber die Ausbreitung. Dampfend vor Staub und Hitze kehrt der Trecker zurück. Die Rauchsäule ragt immer noch steil in den Himmel.

Reporter

»War das jetzt ein Erfolg, die Aktion?«

Ronny Neupert, Stellv. Stadtbrandmeister Falkenberg

»Man siehts ja, also die Ecke hier zumindest. Jetzt kommen da weitere Kräfte. Die Bundeswehr hat jetzt erkundet… für sich. Das haben wir übergeben, die koordinieren das jetzt. Die Ausbreitung ist zumindest hier jetzt ganz gut im Griff.«

Doch Zeit zum Ausruhen bleibt nicht.

Ronny Neupert, Stellv. Stadtbrandmeister Falkenberg

»Wir müssen aufpassen, uns läufts grad in den Rücken rein… das wir hier nicht in die Bredouille kommen.«

Auch, wenn die Lage nicht mehr so bedrohlich ist wie noch vor ein paar Tagen – die Brände bleiben gefährlich. Kaum sichtbare Glutnester können jederzeit in offenes Feuer umschlagen. Für Ronny Neupert geht es nun kurz zurück in die Stadt.

Ronny Neupert, Stellv. Stadtbrandmeister Falkenberg

»Feierabend ist noch nicht, wenn ich auf die Uhr schaue, es ist 19:00 Uhr. Es wird denke ich mal heute noch drei Stunden gehen. Wenn die Sonne dann runter ist, gehen die Temperaturen und die Winde runter und dann wird’s wieder ein bisschen entspannter für die Einsatzkräfte. Nichtsdestotrotz muss die Nacht Wache geschoben werden und morgen früh geht’s die Woche mit steigenden Temperaturen, die auch die Woche angesagt sind, definitiv weiter.«

Reporter

»Wie lange reichen die Kräfte noch?«

Ronny Neupert, Stellv. Stadtbrandmeister Falkenberg

»Das Land Brandenburg ist zäh und die Kräfte auch. Ich denke, wir bleiben, bis es aus ist.«