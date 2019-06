Rollerfahrer zieht blank "Et is halt warm, wa?"

Ganz vorschriftsmäßig mit Helm und in mutmaßlich trittsicheren Sandalen hat sich ein Mann in Brandenburg auf seinen Motorroller geschwungen. Die Polizei hielt ihn trotzdem an, denn es fehlte ihm etwas Wesentliches: angemessene Alltagsbekleidung.

Bei Rekordtemperaturen war der korpulente Herr im Landkreis Märkisch-Oderland unterwegs und hatte angesichts der Hitze sogar auf eine Badehose verzichtet. Auf die Frage, wieso er vollkommen unbekleidet unterwegs sei, antwortete der Mann: "Et is halt warm, wa?" Die Beamten beschränkten sich darauf, die Identität des Mannes festzuhalten, und baten ihn, eine Hose anzuziehen.

Auf Twitter postete die Polizei dann zwei Fotos des Nacktfahrers - mit gepixeltem Hintern. "Wie würden Sie dieses Bild betiteln?", so die süffisante Frage an die Follower. Erwartungsgemäß zotig fielen die Antworten aus: "Ich wollte nur mal ganz kurz in die Waschstraße" oder "Vielleicht steht er auf gebratene Eier". Wie witzig es der ertappte FKKler fand, dass er öffentlich so bloßgestellt wurde, ist nicht bekannt.

Der eine oder andere User wollte noch wissen, ob der Nackte seinen Führerschein dabeigehabt habe - und wenn ja, wo der denn versteckt gewesen sei. "Er hatte ja noch ein Case auf dem Roller", so die treuherzige Antwort der Polizei. Die Frage eines Users, ob es denn eine "Schlüppi-Pflicht" gebe, wurde verneint. "Erst wenn sich jemand gestört fühlt, kann es zu einer Ordnungswidrigkeitenanzeige kommen (§118 OwiG)."

Auch Polizeikollegen aus Frankfurt und Berlin meldeten sich zu Wort.