Wegen extremen Niedrigwassers in der Spree lässt Brandenburg von diesem Montag an viele Schleusen im Spreewald schließen. Es ist daher auch möglich, dass kleinere Gewässer austrocknen und Fische in Gefahr sind. »Die Umgebung ist ausgedörrt und die Zuflüsse bringen kein Wasser mehr in die Spree«, teilte das Ministerium für Landwirtschaft, Umweltschutz und Klima mit.