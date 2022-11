Fichte aus Brandenburg Weihnachtsbaum vor dem Kanzleramt mit Sparbeleuchtung – nur von 16 bis 20 Uhr

Festlich soll es werden – aber bloß für vier Stunden am Tag: Die 4920 Leuchtdioden des Kanzler-Baums werden in diesem Jahr nur nachmittags leuchten. Die Fichte soll am Samstag in Berlin aufgestellt werden.