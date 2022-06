Laut rbb wird auch der Gröditzer Ortsteil Nieska im sächsischen Kreis Meißen evakuiert. Die Gesamtfläche des Brandes in der Gohrischheide wird inzwischen mit rund 450 Hektar angegeben. Dem rbb zufolge befinden sich von dem betroffenen Gebiet 50 bis 100 Hektar auf Brandenburger Seite, starke Winde fachten das Feuer weiter an. Einem Sprecher der Einsatzleitstelle Lausitz in Cottbus zufolge brannte am Donnerstagabend zuerst ein Waldgebiet in Sachsen, später ging das Feuer auf Feldflächen über.