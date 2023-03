In Brasilien ist eine lebendig in eine Grabnische eingemauerte 36-jährige Frau nach rund zehn Stunden gerettet worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag alarmierten Beschäftigte des Friedhofs von Visconde do Rio Branco im Bundesstaat Minas Gerais am Dienstag die Rettungskräfte, nachdem sie Blutspuren nahe einer frisch mit Ziegeln und Zement versiegelten Grabnische entdeckt hatten.