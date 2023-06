Hubschrauber seien im Einsatz, um 20 noch vermisste Personen zu finden. Laut Leite haben die Behörden in den letzten zwei Tagen 2400 Menschen gerettet. Der Sturm am Freitag verursachte sintflutartige Regenfälle, in mehreren Gebieten besteht die Gefahr von Erdrutschen.