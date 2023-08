In Rios Favelas werden bei Polizeieinsätzen immer wieder Menschen getötet. Im Mai 2022 waren bei einem Polizeieinsatz in Vila Cruzeiro 24 Menschen ums Leben gekommen. 2021 hatten Polizisten beim bis dahin blutigsten Einsatz in Rios Geschichte im Viertel Jacarezinho mindestens 28 mutmaßliche Mitglieder von Drogenbanden getötet.

Mächtige Banden ringen in den Favelas um die Kontrolle bei Drogenhandel und Schutzgeldgeschäften.