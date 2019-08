Brasiliens Staatschef Jair Bolsonaro erwägt den Einsatz der Armee zur Bekämpfung der Waldbrände im Amazonas-Gebiet. Die Tendenz gehe in diese Richtung, sagte Bolsonaro auf eine entsprechende Frage. Eine Entscheidung werde im Laufe des Tages fallen.

In Brasilien wüten derzeit die schwersten Waldbrände seit Jahren. Seit Januar nahmen die Feuer und Brandrodungen im größten Land Südamerikas im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 83 Prozent zu, wie die Zeitung "Folha de S. Paulo" berichtete.

In den meisten Fällen waren Flächen in Privatbesitz betroffen, aber auch in Naturschutzgebieten brechen immer wieder Feuer aus. Die Brände im Amazonas-Regenwald lösten weltweit Sorgen und wachsende Empörung über die Haltung der brasilianischen Regierung aus. Bolsonaro machte wiederholt Umweltschutzgruppen für die Feuer verantwortlich (lesen Sie hier mehr über Bolsonaros Umgang mit den Bränden). Seit seinem Amtsantritt wird immer mehr Regenwald abgeholzt.

Brasiliens Präsident unterzeichnete zudem eine Anordnung, die alle Minister dazu auffordert, die erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen, um Brände im Amazonasgebiet zu überwachen und zu bekämpfen. Ziel sei die "Verteidigung des Regenwaldes im Amazonasgebiet, unseres nationalen Erbes", hieß es. Zudem wurden zusätzliche Feuerwehrleute in die betroffenen Bundesstaaten verlegt.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kündigte an, die Amazonas-Brände beim G7-Gipfel im südfranzösischen Biarritz zum Thema zu machen, auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) unterstützt dies. Es liefen bereits Beratungen zwischen den G7-Staaten, um bei dem Gipfeltreffen "konkrete Initiativen" zu verkünden, verlautete am Freitag aus dem Elysée-Palast. Die Brände lösten erhebliche diplomatische Spannungen zwischen Brasilien und Frankreich aus.