Braunschweig Anonymer Wohltäter gibt "Wundertüte" mit 100.000 Euro für Hospiz ab

200 Scheine im Wert von je 500 Euro: Ein anonymer Wohltäter hat in Braunschweig 100.000 Euro an ein Hospiz gespendet. Der Fall erinnert an eine Serie von Geldgeschenken.