Der Fahrer sei beim Ausparken am Dienstagvormittag rückwärts gegen einen Lkw gefahren. Danach habe der 74-Jährige so schnell beschleunigt, dass der Wagen die Scheibe durchbrochen habe und erst im Geschäft zum Stehen gekommen sei. Regale und Kühltruhen in dem Bereich wurden dabei der Mitteilung zufolge in den Kassenbereich gedrückt.