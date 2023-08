Im Branchenblatt »Deadline« sagte Kolker über Margolis: »So etwas wie ihn gab es nur einmal. Er war ein geschätzter Klient und ein lebenslanger Freund. Ich hatte das Glück, ihn zu kennen.«

Margolis, der in bekannten Schauspielschulen in New York sein Handwerk gelernt hatte, begann seine Karriere auf Theaterbühnen. Seinen Durchbruch beim Film hatte er 1983 in Brian De Palmas Gangsterfilm »Scarface«. Regisseur Darren Aronofsky holte ihn unter anderem für »Black Swan«, »The Wrestler«, »The Fountain« oder »Pi« vor die Kamera.