An Linksverkehr gewöhnt Autofahrer in Bayern verursacht Frontalunfall

Ein Autofahrer ist im Süden Bayerns frontal mit einem weiteren Fahrzeug zusammengestoßen: Er sei am Dienstag nach einem längeren Aufenthalt in Thailand aus Gewohnheit auf der linken Fahrspur unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. In dem südostasiatischen Land gilt Linksverkehr.

Ein 60-Jähriger kam mit seinem Auto dem Falschfahrer entgegen und konnte nicht mehr ausweichen. Bei dem Frontalzusammenprall nahe Breitbrunn wurden beide Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils ein Totalschaden.