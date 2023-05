Bei einem Badeunfall sind in Hessen zwei Jugendliche ertrunken, ein 13-jähriger Junge und ein 15-jähriges Mädchen. Nach Angaben der Polizei waren die beiden am Samstagnachmittag gemeinsam mit mehreren Jugendlichen mit einem Boot auf dem Breitenbacher See bei Bebra (Hersfeld-Rotenburg) unterwegs. Aus noch unbekannter Ursache gerieten beide unter Wasser und waren schließlich nicht mehr auffindbar.