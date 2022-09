Beim Kentern eines Ruderboots auf der Weser in Bremen ist ein 89-Jähriger ums Leben gekommen. Wie die Polizei in der Hansestadt mitteilte , war der Mann am Mittwoch auf dem Fluss gemeinsam mit einem 73-Jährigen unterwegs. Das Boot der beiden Ruderer geriet dabei aus noch ungeklärter Ursache außer Kontrolle und kippte um. Nur der 73-Jährige konnte sich danach ans Ufer retten.