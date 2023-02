Angriff in Bremen Jugendliche prügeln auf Straßenbahnfahrer ein

In Bremen haben zwei Jugendliche einen Straßenbahnfahrer schwer verletzt. Der Mann fuhr am Sonntag kurz vor Mitternacht in eine Wendeschleife im Stadtteil Hemelingen und hielt hinter einer anderen Bahn, wie die Polizei mitteilte. Dort sah er zwei Jugendliche an den geschlossenen Hintertüren der Straßenbahn.