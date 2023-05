Wie die türkische Nachrichtenagentur Anadolu mit Verweis auf Zahlen der türkischen Wahlkommission YSK berichtete, können gut 1,5 Millionen stimmberechtigte Türken noch bis zum 9. Mai in Deutschland wählen. Bei den letzten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in der Türkei 2018 machten rund 50 Prozent der Wahlberechtigten in Deutschland von ihrem Stimmrecht Gebrauch.

Bei der brisanten Wahl tritt der amtierende Staatschef Recep Tayyip Erdoğan zum dritten Mal an, steht jedoch erstmals einer Opposition gegenüber, die ihm gefährlich werden könnte. Auch in Deutschland sorgt die anstehende Wahl bereits für Diskussionen. So hatte es etwa in Nürnberg Kritik wegen der Wahlplakate Erdoğans gegeben, die Stadt genehmigte sie jedoch nach einer Prüfung der Richtlinien.