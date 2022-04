Seit Tagen kämpft die Feuerwehr in Bremerhaven gegen einen immer wieder aufflammenden Brand auf einem mit Holz beladenen Frachter. Am vergangenen Freitag hatte das Holz in einer Ladeluke Feuer gefangen. Trotz zwischenzeitlicher Löscherfolge habe sich nun wieder ein Brand entwickelt, teilen die Einsatzkräfte mit .

Feuerwehr beendet Einsatz, am nächsten Morgen meldet Kapitän erneut Rauch

Wie der Brand am Freitag ausbrechen konnte, ist bislang unklar. Die Flammen waren zwar nach wenigen Stunden gelöscht worden, am Sonntag hatte es aber erneut aus dem unter der Flagge der Marshallinseln fahrenden Frachter geraucht . Die Feuerwehr hatte ihren Einsatz daraufhin fortgesetzt und am Mittwoch keine Auffälligkeiten mehr gemeldet . Daraufhin war der Einsatz beendet worden. Als der Kapitän der »Lascombes« am Donnerstagmorgen aber wieder eine Rauchentwicklung gemeldet habe, sei die Feuerwehr erneut angerückt.