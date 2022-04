Passend zu Ostern haben Feuerwehrleute in Bremerhaven ein Entenküken gerettet. Es war in einen Straßengully gestürzt, wo Passanten es am Morgen des Ostersonntags entdeckt haben, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Entenmutter und zehn Geschwisterküken riefen den Angaben zufolge »unentwegt« nach dem verlorenen Familienmitglied.