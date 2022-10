Versorgung im Reptilienhaus

Den Angaben der Bremerhavener Feuerwehr zufolge bugsierten die Einsatzkräfte die giftige Schlange nach der Identifizierung in eine Transportbox. Eine vorübergehende Bleibe organisierten sie schließlich in einem Reptilienhaus, in dem das Tier artgerecht versorgt werden kann, wie es hieß.

Woher die Schlange kam, steht laut Feuerwehr bislang nicht fest. Die Polizei habe Ermittlungen dazu aufgenommen.