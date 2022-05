Nach der Armbrust-Attacke an einer Schule in Bremerhaven hat das Amtsgericht Bremerhaven am Donnerstagabend Haftbefehl gegen den dringend tatverdächtigen 21-Jährigen erlassen. Er soll am Morgen in ein Gymnasium eingedrungen und dort eine Mitarbeiterin lebensgefährlich verletzt haben. Ihm wird versuchter Mord vorgeworfen.