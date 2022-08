Noch steht er, der Moleturm in Bremerhaven. Doch seine Tage sind nun endgültig gezählt. In der Nacht auf Donnerstag sind Teile der Nordmole eingesackt, auf dem das Bauwerk steht – und der 20 Meter hohe Turm geriet in Schieflage.

Das denkmalgeschützte Seezeichen, das 1914 in Betrieb genommen wurde, ist schon seit Jahren einsturzgefährdet und hätte renoviert werden sollen. Doch Stadt, Land und Hafenbetreiber konnten sich nicht über die Zuständigkeit einigen. Nun soll das Wahrzeichen am Wochenende zunächst von Sachverständigen untersucht werden, um dann voraussichtlich Anfang nächster Woche abgetragen zu werden. Später soll es, nach der Sanierung der Mole wieder im Original aufgebaut werden. Bis dahin zieht der schiefe Turm weiterhin viele Schaulustige an – und kippt hoffentlich nicht doch noch um.