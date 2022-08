In Bremerhaven sind Teile der Nordmole und mit ihnen ein berühmter Leuchtturm abgesackt. Auf Bildern ist die Schieflage des Turms an der Weser zu sehen, er droht umzustürzen. »Da ist nichts mehr rettbar«, sagte der Leiter der Wasserschutzpolizei, Uwe Old, gegenüber »buten un binnen« .