Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir geht das nicht weit genug. Er signalisierte in Bad Urach in Baden-Württemberg nicht nur seine Unterstützung für das Vorhaben. »Ich setze mich dafür ein, dass es eine länderübergreifende Initiative wird«, sagte der Grünen-Politiker. Denn die Brezel gebe es auch in Bayern, Österreich, der Schweiz und im Elsass.