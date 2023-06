»Alles ist neu und reich«: Ein handgeschriebener Brief eines Passagiers der gesunkenen »Titanic« wird in der kommenden Woche in Uruguay versteigert. Den Brief hatte der 71-jährige Geschäftsmann Ramon Artagaveytia Gomez an seinen Bruder Adolfo geschrieben. Abgeschickt wurde er in Queenstown, Irland, wo die »Titanic« ein letztes Mal anlegte, bevor sie vier Tage später im Nordatlantik sank.