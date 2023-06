Brienz in der Schweiz Gewaltiger Felssturz verfehlt Bergdorf knapp

Der Berg oberhalb von Brienz ist nach Angaben von Experten aber seit Jahrtausenden in Bewegung. Diese Woche rutschten die Felsmassen schon mit einer Geschwindigkeit von 40 Metern pro Tag. Als es im Frühjahr zu brenzlich wurde, hatte die Gemeinde beschlossen, die rund 80 Einwohner in Sicherheit zu bringen. Sie harren seit Mitte Mai bei Verwandten oder in Ferienwohnungen in der Region aus.

In Brienz rechneten Geologen mit dem Abrutschen von zwei Millionen Kubikmetern Gestein, 20 Mal so viel wie in Tirol. Wie viel davon in der Nacht heruntergekommen ist, war ist noch nicht abzuschätzen. Es ist auch noch unklar, ob weiterhin Gestein Richtung Dorf rutscht. »Wir gehen derzeit davon aus, dass dies leider noch nicht ganz alles war«, sagte Gemeindesprecher Gartmann. Entsprechend ist nicht abzusehen, wann die Menschen ins Dorf zurückkehren können.