Wenige Tage vor Charles’ Krönung US-Familie von Meghan Markle will im Fernsehen über private Details auspacken

In dem Trailer kontert Samantha Markle nun mit Blick auf Meghan: »Sie wäre noch eine Kellnerin, wenn Dad nicht wäre«. Die Beziehung von Meghan und Harry nennt sie »ungesund« und »toxisch«. Ihr Vater Thomas Markle indes blickt in dem Clip angeschlagen in die Kamera und fragt zur Beziehung mit seiner Tochter: »Wie kann ich das in Ordnung bringen?« Zwischendurch werden dabei immer wieder Kindheitsvideos von Meghan eingeblendet.

Zuletzt hatten Prinz Harry, 38, und Herzogin Meghan, 41, mit einer eigenen Netflix-Serie für Schlagzeilen gesorgt, auch Harrys Autobiografie »Spare« (zu Deutsch: »Reserve«) hatte für reichlich Gesprächsstoff gesorgt.