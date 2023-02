Die Fregatte HMS Portland sei am Freitag zu ihrem Stützpunkt in Portsmouth an der Südküste Englands zurückgekehrt. Es handele sich um eine Vorsichtsmaßnahme, Grund sei ein Problem mit einem der Frischwassersysteme des Schiffes. Weiter hieß es: »Eine kleine Anzahl von Mitarbeitern wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht«.