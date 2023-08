Innerhalb der letzten Tage habe er im Detail die Ereignisse rund um die Diebstähle am British Museum und deren Untersuchung geprüft, teilte er in der Stellungnahme mit. Es sei offensichtlich, dass das Museum auf die Warnungen im Jahr 2021 und auf das Problem, das nun vollständig zutage getreten sei, nicht so umfassend reagiert habe, wie es nötig gewesen wäre. »Die Verantwortung für dieses Versagen muss letztlich beim Direktor liegen«, sagte Fischer laut Mitteilung.