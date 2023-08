Keines der Objekte sei in letzter Zeit in der Ausstellung gewesen, die Gegenstände seien vorrangig für Forschungszwecke aufbewahrt worden.

Neugestaltung des Museums notwendig

»Unsere Priorität ist jetzt dreifach: Erstens, die gestohlenen Gegenstände wiederzufinden; zweitens, herauszufinden, was, wenn überhaupt, hätte getan werden können, um dies zu verhindern; und drittens, alles zu tun, was nötig ist, mit Investitionen in Sicherheit und Sammlungsaufzeichnungen, um sicherzustellen, dass dies nicht wieder passiert«, sagte George Osborne, der Vorsitzende des Museums. »Dieser Vorfall unterstreicht nur die Notwendigkeit der Neugestaltung des Museums, die wir in Angriff genommen haben«, so Osborne.