Millimeterarbeit mit einem Koloss: Diese neue Eisenbahnbrücke wurde in der Nacht zum Sonntag über die A70 bei Bergrheinfeld im bayerischen Landkreis Schweinfurt gesetzt. Sie wiegt 750 Tonnen, ist mehr als 62 Meter lang und gut 12 Meter hoch und breit. Beim Manövrieren der Brücke drängte die Zeit.

Daniel Cifrain, Projektleiter Deutsche Bahn

»Die Schwierigkeiten bei einer derartigen Baumaßnahme ist die Kreuzung zwischen zwei stark frequentierten Verkehrswegen. Insbesondere steht nur ein sehr knapper Zeitraum für gemeinsame Sperrungen der Autobahn und der Streckengleise zur Verfügung. Deswegen haben wir uns im Vorfeld entschieden, dass wir den Stabbogenüberbau in Einzelteilen bereits auf die Baustelle liefern lassen und fertig montieren und ihn jetzt heute Nacht in Millimeterarbeit in seine endgültige Lage einfahren.«

Mehr als drei Monate lang wurde die Stahlbrücke neben der Autobahn zusammengebaut. Mit einem halben Stundenkilometer geht es in der Nacht über die Straße.

Daniel Cifrain, Projektleiter Deutsche Bahn

»Für den tatsächlichen Einschub kommt ein sogenanntes SPMT zum Einsatz. Bedeutet auf Deutsch: Modulfahrzeuge mit eigenem Antrieb. Für unsere Maßnahme besteht es aus vier Einzelwagen mit insgesamt 80 Achsen. Derartige Modulfahrzeuge sind alleinig für den Transport sehr sperriger und großer Lasten konzipiert worden und haben eine Höchstgeschwindigkeit von 0,5 Kilometern in der Stunde. Des Weiteren kommen heute zum Einsatz: Radlader, Bagger, LKWs – und momentan befinden sich auf der Baustelle circa 60 Beteiligte, die dann den Einschub durchführen werden.«

Das Aufsetzen dauerte rund zweieinhalb Stunden. Die 16-Millionen-Euro-Konstruktion ersetzt eine alte Brücke auf der Bahnstrecke Schweinfurt – Waigoldshausen. Am 09. Dezember sollen hier wieder Züge rollen.