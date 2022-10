Michael Rathke ist verzweifelt. Denn er schläft wenig und schlecht, schon seit Jahren. Schuld daran ist ein mysteriöser Brummton, der ihn nachts wach hält. Schon oft hat er sich dann auf die Suche nach der Quelle gemacht, bisher ohne Erfolg. Ein weiteres Problem: Die allermeisten Menschen um Herrn Rathke können den Ton nicht hören. Allein ist Herr Rathke aber trotzdem nicht, denn tausende Menschen beschreiben unabhängig von ihm ein sehr ähnliches Geräusch: einen Motor, der in einiger Entfernung im Leerlauf vor sich her tuckert. Die Brummton-Betroffenen schließen sich im Internet zusammen und auch der Bundestag hat sich schon mit dem Phänomen beschäftigt.

Hören Sie in dieser Folge von »SPIEGEL Daily«, was es mit dem Brummton auf sich hat und was der Umgang damit über die Gesellschaft verrät, in der wir leben.

Über diesen Podcast

SPIEGEL Daily erscheint jeden Morgen bei SPIEGEL+ und auf Audible. Als Abonnent von SPIEGEL+ hören Sie die neuesten Folgen werktags ab sechs Uhr. Außerdem fassen wir fürs Wochenende die besten Momente der zurückliegenden Folgen zusammen.

Hören Sie diese Folge mit unserem Audioplayer am Anfang des Artikels. Alle bereits erschienenen Folgen dieses Podcasts finden Sie auch bei Audible .