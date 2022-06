Mehr Soloprojekte Südkoreanische Boyband BTS nimmt eine Auszeit

BTS gelten als die gegenwärtig größten Stars der K-Pop-Industrie. Laut Angaben von RM wollen er und seine Kollegen erst einmal Soloalben vorlegen. Der 29-jährige Jin äußerte auch Interesse an einer Schauspielerkarriere.

Schon im Dezember hatte das BTS-Management eine kurze Auszeit der Musiker verkündet. Es sei das erste Mal seit dem Banddebüt 2013, dass die sieben Sänger die Ferienzeit mit ihren Familien verbringen würden, hieß es damals. In der Pause wollten sich BTS auf Konzerte und ein neues Album vorbereiten, das ein »neues Kapitel« einläuten solle.

Die Boygroup hatte zuletzt ihr Anthologiealbum »Proof« veröffentlicht, das unter anderem die neue Single »Yet To Come (The Most Beautiful Moment)« enthält.