In Büsum an der Nordsee ist am Sonntag ein Delfin gestorben. Wie die Schutzstation Wattenmeer mitteilte , wurde in der Früh ein Delfin gemeldet, der bei ablaufendem Wasser auf das Watt an der Badestelle in der Meldorfer Bucht geraten sei. Ein Seehundjäger sowie eine Expertin vom Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) in Büsum seien informiert und zu Hilfe gerufen worden.