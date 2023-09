Lederschildkröten – benannt nach ihrer dicken lederartigen Haut – sind laut Schnitzler kosmopolitische Tiere, die sowohl in den Tropen als auch in kälteren Gewässern leben. Sie können demnach in einer Saison viele tausend Kilometer zurücklegen. In der Nordsee sind sie eher selten zu finden. Vor der schottischen Küste im Atlantik kämen sie allerdings ab und zu vor, sagte Schnitzler.