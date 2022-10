Laxer Umgang mit Sprengstoffen?

Noch ist unklar, was die Explosion verursacht haben könnte. Lokalmedien berichteten unter Berufung auf einen leitenden Polizisten, der unsachgemäße Umgang mit explosiven Materialien im Werk sei die wahrscheinlichste Ursache.

In bulgarischen Rüstungswerken und Munitionsdepots kommt es immer wieder zu Unfällen, auch mit Todesopfern. Das 1878 gegründete Unternehmen Arsenal entwirft, fertigt und vertreibt laut eigenen Angaben eine große Bandbreite an Waffen, darunter Kleinkaliber und Jagdwaffen, aber auch Luftabwehrsysteme, Raketenwerfer und Maschinengewehre. Auch Munition und Pyrotechnik werden laut Firmen-Webseite angeboten. Modernisierung und Innovation im Waffensektor stünden an erster Stelle, heißt es.