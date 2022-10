Diese Form der Geschichtsklitterung dürfte kaum durchzuhalten sein.

Als wohl größtes Projekt der Stiftung steht die Entwicklung einer Dauerausstellung zu Kohl an, die im Otto-Wels-Haus Unter den Linden in Berlin gezeigt werden soll. Und der Beirat wird über die Einhaltung wissenschaftlicher Standards wachen.

Dem Gremium gehören zahlreiche führende Ausstellungsexperten an wie Raphael Groß (Präsident des Deutschen Historischen Museums in Berlin), Harald Biermann (Präsident des Hauses der Geschichte in Bonn) oder Constanze Itzel (Leiterin des Hauses der europäischen Geschichte in Brüssel). Vorsitzender ist der renommierte Duisburger Politologe und Kohl-Experte Karl-Rudolf Korte.