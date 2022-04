Die Bundespolizei hat verstärkt Einreiseversuche von Personen festgestellt, die »eine Geflüchteteneigenschaft mit Bezug zum Krieg in der Ukra­ine vortäuschen«. In einem internen Vermerk von Anfang April ist von 58 Menschen die Rede, denen die Einreise verweigert wurde, inzwischen sollen es um die hundert sein, vor allem an der deutsch-österreichischen Grenze.